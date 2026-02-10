Il giapponese Kokomo Murase passa dal bronzo all'oro in uno degli sport olimpici più estremi

HQ

Kokomo Murase, snowboarder giapponese di 21 anni, ha aggiunto una medaglia d'oro al suo Campionato Mondiale di Big Air, uno degli sport più estremi ai Giochi Olimpici Invernali 2026, in cui gli snowboarder scendono da una grande pendenza per fare trick in un unico grande salto.

Per i giochi, Kokomo ha scelto di fare un backside triple cork 1440 mute, ottenendo 89,75 punti, seguito da un simile ma frontside 1440 trick, ottenendo un punteggio totale combinato di 172,25, assicurandosi la medaglia d'oro contro la neozelandese Zoi Sadowski-Synnott e la sudcoreana Yu Seungeun (171,000 punti).

Come ha spiegato (tramite TokyoWeekender), vincere una medaglia di bronzo a Pechino 2022 l'ha resa felice all'inizio, ma col tempo si è insoddisfatta. "La medaglia di bronzo sembrava pesante, ma l'oro è diverso. Non è solo il peso, sembra che tutto ciò per cui ho lavorato finora sia racchiuso dentro di sé. È incredibilmente pesante in questo senso."

Murase ha conquistato finora la seconda medaglia d'oro giapponese alle Olimpiadi del 2026, oltre a la prima medaglia d'oro femminile nello snowboard per il paese. Avrà un'altra possibilità per l'oro olimpico la prossima settimana, nella categoria femminile di slopestyle.