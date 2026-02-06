Il giocatore completa Clair Obscur: Expedition 33 senza subire nemmeno un colpo

HQ

Vorremmo avvertirvi di spoiler significativi riguardanti Clair Obscur: Expedition 33, poiché si tratta di qualcuno che ha giocato tutta l'avventura e rivela tutto. Quindi, procedi con cautela se non hai ancora provato il miglior gioco dello scorso anno.

Detto ciò, la YouTuber Hayete Bahadori ha raggiunto qualcosa di quasi raccapricciante. Ha giocato tutta l'avventura usando un solo personaggio (tranne nei tre casi in cui bisogna mescolare di più) - e non ha subito alcun danno. Come forse sapete, Clair Obscur: Expedition 33 ha un sistema di parata non dissimile da quello che solitamente troviamo nel genere picchiaduro, dove una pressione ben tempizzata di un pulsante non solo previene danni, ma ti dà anche certi vantaggi.

Bahadori è riuscito a farlo in ogni singolo attacco durante tutta l'avventura, un'impresa un po' folle considerando che richiede molto tempismo, specialmente contro nemici più difficili. In un AMA su Reddit, dice che la parte più difficile è stato il boss finale:

"Imparare e ricordare il tempismo di alcuni di quegli attacchi è stato difficile."

Detto ciò, guarda qui sotto l'intero video incredibile. I gamer sono davvero una razza incredibile.