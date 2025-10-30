Il giocatore dei Dallas Mavericks si scusa per "essere una distrazione" dopo essere stato arrestato con la marijuana

HQ

Brandon Williams, guardia di riserva dei Dallas Mavericks, si è scusato per essere stato "una distrazione" dopo essere stato trovato con marijuana e arrestato sabato scorso, facendogli perdere due partite.

"Non posso davvero entrare in ulteriori dettagli. Voglio solo scusarmi per essere solo una distrazione. Voglio assumermi la piena responsabilità", ha detto Williams, dopo una partita in cui la sua squadra ha vinto 107-105, e Williams ha contribuito con 20 punti e sette rimbalzi. Williams è stato arrestato all'aeroporto di Dallas Fort Worth con meno di 2 once/56 grammi di marijuana nel suo bagaglio, una sostanza che ha smesso di essere vietata nell'NBA nel 2023.

Il suo allenatore, Jason Kidd, ha spiegato che Williams era andato al funerale di un amico: "Andare a un funerale di un amico che sta passando, avere quell'incidente, è qualcosa che deve affrontare. Tutti noi possiamo essere qui per sostenerlo."

I Dallas Mavericks sono attualmente 12esimi su 15 nella Western Conference, con 2 vittorie e 3 sconfitte.