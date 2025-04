Il giocatore dei Minnesota Timberwolves è stato multato di $ 50.000 per aver detto "il mio è più grande del tuo"

HQ

Anthony Edwards, giocatore dei Minnesota Timberwolves, potrebbe essere una delle più grandi stelle NBA per gli anni a venire, essendo stato scelto come All-Star negli ultimi tre anni. C'è però un aspetto che deve migliorare: il comportamento. Era chiaro domenica scorsa, quando è stato multato di $ 50.000 per "aver diretto un linguaggio inappropriato e aver fatto un gesto osceno nei confronti di un tifoso", nella prima partita dei playoff contro i Los Angeles Laker, che Minnesota ha vinto 117-95 (i Lakers hanno poi vinto la seconda partita).

L'incidente è avvenuto nel terzo quarto alla Crypto Arena, quando Edwards era seduto durante il timeout. Un tifoso dei Lakers ha urlato al compagno di squadra Rudy Gobert e Edwards ha urlato contro lo spettatore, afferrandogli infine l'inguine e dicendo "il mio cazzo è più grande".

L'NBA ha multato Edwards con una multa di $ 50,000... Il che si aggiunge ai 380.000 dollari complessivi di quest'anno, tutti multe per infrazioni comportamentali, come imprecare nei colloqui o fare gesti ai funzionari. Edwards è anche il giocatore con più falli tecnici in questa stagione, ed è stato sospeso con una partita dopo aver commesso il suo 16° fallo, e quasi sospeso una seconda volta quando ha commesso il suo 18° fallo, come riportato da The Athletic.