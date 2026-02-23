Il giocatore del Real Madrid Dean Huijsen si scusa per la battuta razzista sugli asiati, ma il club ha peggiorato la situazione

HQ

Il giocatore del Real Madrid Dean HuijseN ha presentato delle scuse ai cinesi dopo aver ripubblicato un'immagine che prendeva in giro un asiatico per la forma dei suoi occhi. "Mi scuso sinceramente con i miei amici cinesi. In passato inoltravo contenuti che includevano messaggi offensivi senza volerlo. È stato completamente involontario, e rimpiango il disagio causato".

Il post già cancellato mostrava una persona di origine asiatica, e due commenti di utenti che dicevano che "anche i cinesi lo chiamano cinese" e "potresti bendargli gli occhi con il filo interdentale", secondo EFE.

Ma il problema più grande nasce da come sono state inviate le scuse. Huijsen ha inviato le sue scuse tramite l'account ufficiale del Real Madrid su Weibo, una popolare piattaforma sociale in Cina. Tuttavia, il club non ha pubblicato quelle scuse su altri account social o sul proprio sito web, il che ha portato a ulteriori critiche dalla Cina, che riteneva che il club riducesse intenzionalmente l'ambito delle scuse per evitare critiche a livello internazionale.

Come riportato da EFE, non è la prima volta che il Real Madrid è coinvolto in una controversia razzista con la Cina. Nel 2024, prima della finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, un tifoso ha intonato una canzone definita "offensiva e volgare" dall'ambasciata cinese in Spagna, e il club ha inviato una dichiarazione respingendo il "comportamento inappropriato" da parte del tifoso.