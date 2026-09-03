Il giocatore del Real Madrid Raúl Asencio è stato scagionato durante il processo per video sessuale, ma riceve parole dure da Mourinho

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Raúl Asencio, difensore del Real Madrid, è stato assolto nel processo per il video sessuale che coinvolgeva un sedicenne registrato da tre suoi amici nel 2023. Inizialmente era stato accusato di averlo mostrato al telefono a una terza persona, costituendo un reato di divulgazione di segreti e distribuzione di pornografia infantile.

Asencio non ha partecipato all'atto sessuale e non ha registrato il video, e dopo che le due donne presenti nel video hanno perdonato i quattro giocatori, Asencio è stato assolto. Gli altri tre giocatori hanno accettato una pena detentiva di un anno per aver registrato il video.

Mourinho rimprovera Asencio per aver guidato ubriaco

Il processo sul video a sfondo si è concluso un giorno dopo che si è saputo che Asencio era stato accusato di guida in stato di ebbrezza: è stato fermato lo scorso agosto durante le sue vacanze a Gran Canaria: è stato fermato a un posto di blocco di routine e i test sull'alcol hanno mostrato che era oltre quattro volte il massimo consentito. È stato rilasciato e multato con 14.400 € e una sospensione della patente di due mesi.

Reagendo a questa notizia, nella conferenza stampa prima della partita di campionato di venerdì, l'allenatore del Real Madrid José Mourinho ha detto di essere scontento di quanto accaduto, affermando che "tutti commettiamo errori, ma gli errori accumulati sono un'altra storia".

Prima, Mourinho ha elogiato la professionalità di Asencio, dicendo che si allena più duramente di chiunque altro e ora è concentrato sul recupero dall'infortunio. "Al Valdebebas è un vero professionista. Quando era in forma, nessuno si allenava più duro o meglio di lui; ora che è infortunato, è il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarsene. È una dedizione estrema alla sua guarigione. "

"Ma un giocatore del Real Madrid è un giocatore del Real Madrid 24 ore su 24, sette giorni su sette e 12 mesi all'anno", ha aggiunto Mourinho. "Tutto ciò che fai fuori dalla tua area professionale danneggia il prestigio di un club intoccabile. Con questo, ti dico che non sono felice. Tutti commettiamo errori, ma gli errori accumulati sono un'altra storia".

Il Real Madrid ha aperto un procedimento disciplinare contro l'Asencio, che rimarrà infortunato per almeno due settimane, quindi almeno Mourinho non dovrà affrontare la situazione durante le partite per un po'...