Il giocatore della NFL Marshawn Kneeland dei Dallas Cowboys muore inaspettatamente, all'età di 24 anni

Marshawn Kneeland, giocatore della NFL dei Dallas Cowboys, è morto inaspettatamente il 6 novembre, all'età di 24 anni. Lo ha annunciato il suo team, senza dire la causa della morte. "Marshawn era un amato compagno di squadra e membro della nostra organizzazione. I nostri pensieri e le nostre preghiere riguardo a Marshawn sono con la sua ragazza Catalina e la sua famiglia".

La notizia devastante è stata uno shock completo per tutti nella NFL. Kneeland era solo alla sua seconda stagione con i Cowboys, essendo stato scelto nel secondo giro del Draft NFL 2024 dal Western Michigan. Aveva giocato 18 partite, con quattro partenze, facendo 26 tackle. Aveva appena segnato il suo primo touchdown in carriera martedì scorso, in una partita contro gli Arizona Cardinals.

L'agente di Kneeland, Jonathan Perzley, ha detto che era "distrutto nel confermare che il mio cliente e carissimo amico Marshawn Kneeland è morto la scorsa notte. L'ho visto farsi strada da un ragazzo speranzoso del Western Michigan con un sogno a essere un professionista rispettato per i Dallas Cowboys. Marshawn ha messo il suo cuore in ogni scatto, in ogni allenamento e in ogni momento in campo. Perdere qualcuno con il suo talento, il suo spirito e la sua bontà è un dolore che difficilmente riesco a esprimere a parole.

Il mio cuore soffre per la sua famiglia, i suoi compagni di squadra e tutti coloro che lo amavano, e spero che sentano il sostegno dell'intera comunità calcistica in questo momento inimmaginabile. Vi chiedo per favore di dare ai suoi cari la privacy e la compassione di cui hanno bisogno mentre piangono questa tremenda perdita".