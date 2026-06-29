Il giocatore dell'Atlético de Madrid Matteo Ruggeri accusato di aver pagato donne per audio razzisti e sessuali

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Il calciatore italiano Matteo Ruggeri dell'Atlético de Madrid è stato accusato di aver praticato un orribile kink sessuale, difficile da esprimere a parole. Questo viene da una donna che parla con Fabrizio Corona nel suo canale YouTube (anche se l'informazione proviene da un reel su Instagram, un'anteprima del video che sarà pubblicata oggi lunedì alle 21 CEST, 20 BST).

Nel breve video, una donna dice che Ruggeri le ha offerto 150 euro per audio con voce sensuale che pronunciava insulti blasfemi e razzisti, inclusi insulti a Dio e, cosa più preoccupante, chiedendole specificamente di usare insulti contro i neri. In risposta, Ruggeri le inviò audio di quello che sembrava essere lui che si masturbava con quegli audio.

Dopo che il video è diventato virale, un account tifoso dell'Atlético de Madrid ha chiesto che fosse espulso dal club. "PORTATELO FUORI DAL CLUB", ha scritto Atletico Universe sui social media.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Atleti è aperto a un trasferimento in un club italiano, un anno dopo il suo arrivo dall'Atalanta; La Roma sarebbe il club più interessato a Ruggeri, ma resta da vedere se queste accuse (se confermate vere) avranno qualche effetto su eventuali movimenti di carriera per il difensore.

Va notato che queste informazioni provengono dal canale YouTube di Fabrizio Corona, chiamato Coronas Land, ex direttore di un'agenzia fotografica condannato a 13 anni di carcere nel 2015 per lo scandalo noto come Vallettopoli, in cui ha estorto figure famose tra cui politici e celebrità in cambio di non rendere pubbliche foto compromettenti. spesso di natura sessuale.

Corona, che ha passato diversi anni in prigione e agli arresti domiciliari, ora ha un canale YouTube con oltre 1 milione di iscritti, anche se il suo account Instagram è relativamente nuovo, con solo quattro post e 153.000 follower al momento della stesura.