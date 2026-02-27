Il giocatore di hockey su ghiaccio della squadra USA Brady Tkachuk reagisce al video con IA condiviso dalla Casa Bianca: "Non direi mai una cosa del genere"

HQ

La squadra USA ha sconfitto il Canada nella finale per la medaglia d'oro nell'hockey su ghiaccio maschile ai Giochi Olimpici Invernali del 2026, e la Casa Bianca ha pubblicato un video su TikTok in cui ha usato l'IA per doppiare Brady Tkachuk, con il giocatore che diceva "hanno fischiato il nostro inno nazionale, quindi ho dovuto uscire e dare una lezione a quei bastardi mangiatori di sciroppo d'acero. Canada, ti possiediamo noi, fratellino".

Ovviamente, Brady non l'ha mai detto, e in un'intervista alla sua prima partita NHL con gli Ottawa Senators dopo le Olimpiadi, ha detto che "È chiaramente finto, perché non è la mia voce, né le mie labbra che si muovono. Non controllo nessuno di quegli account".

"So che quelle parole non uscirebbero mai dalla mia bocca, quindi non posso farci nulla. Non è quello che stavo dicendo. Non lo direi mai. Non è chi sono" (via BBC).

Ecco il video pubblicato dalla Casa Bianca su TikTok:

I giocatori della squadra USA si scusano con la squadra femminile per aver riso della battuta di Trump

Questo video AI non è stato l'unica controversia dopo la vittoria completa del Team USA nell'hockey su ghiaccio, dato che anche la squadra femminile ha vinto l'oro. Tuttavia, quando Trump ha chiamato la squadra maschile, ha fatto una battuta sessista, dicendo che avrebbe dovuto chiamare anche la squadra femminile o "probabilmente sarebbe stato messo sotto accusa".

La controversia è aumentata quando alcuni giocatori maschili hanno riso alla battuta di Trump, ma il capitano della squadra femminile Hilary Knight ha fatto un disprezzo della controversia sul loro omologo maschile, affermando che c'è "un genuino livello di sostegno e rispetto che una rapida mancanza di tempo supera".

Molti dei giocatori che hanno riso si sono poi scusati, e il fratello di Tkachuk, Matthew Tkachuk, ha detto che entrambe le squadre sono molto unite e di supporto. "Amiamo la squadra femminile e la squadra femminile ci ha adorati, e siamo così orgogliosi di aver ottenuto una vittoria completa di medaglie d'oro."