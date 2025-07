Il giocatore di hockey su ghiaccio scozzese Gary Kelly, 19 anni, muore cadendo dal balcone di Ibiza È il secondo incidente mortale in circostanze simili in quell'hotel questo mese.

HQ Gary Kelly, un giocatore di hockey su ghiaccio scozzese di 19 anni, è morto a Ibiza, cadendo dal balcone di un hotel. L'incidente mortale è avvenuto lunedì all'Ibiza Rocks Hotel. Il suo club, il Dundee Stars, ha pubblicato una dichiarazione. "Inviamo i nostri pensieri e le nostre condoglianze alla famiglia di Gary, al compagno e a tutti i suoi amici in questo momento estremamente difficile". Dundee ha descritto Kelly come "estremamente talentuoso e carismatico, che aveva un grande futuro davanti a sé. La sua perdita avrà un impatto su molti nella comunità dell'hockey su ghiaccio e oltre. Ci mancherà tristemente". Secondo le autorità locali, la morte è stata accidentale. Ma è la seconda morte che avviene in quell'hotel nelle stesse circostanze. Il 7 luglio, anche un altro scozzese, di 26 anni, è caduto da un balcone, il che ha spinto l'hotel a cancellare il suo programma di musica ed eventi. "La nostra priorità è sostenere le persone colpite e i loro cari in questo momento incredibilmente difficile e assistere pienamente le autorità nelle loro indagini. La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti ha, e rimarrà sempre, la nostra massima priorità", ha dichiarato l'hotel (tramite The Guardian). Dundee Stars @DundeeStars