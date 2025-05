Il giocatore di Oblivion è stato condannato a 55.000 anni di carcere - ha mandato in crash il calendario del gioco

HQ

Questa potrebbe essere una delle storie di gioco più assurde ma più divertenti da molto tempo a questa parte. L'utente di Reddit Scribe of Satire descrive come ha portato il crimine a un livello completamente nuovo in Oblivion Remastered rubando oltre un milione di oggetti.

Una volta catturato e dovuto scontare la pena, l'intera faccenda ha portato a una pena detentiva di oltre 20 milioni di giorni, ovvero 55.000 anni. Che era molto più di quanto il povero calendario del gioco potesse gestire, che improvvisamente ha iniziato a tornare indietro e lo ha spostato all'anno -9818. In altre parole, molto prima della timeline ufficiale di Oblivion.

Questa non è la prima volta che i giocatori si spingono oltre i confini del gioco, e altre storie folli raccontate includono un individuo che si è paralizzato per 66 anni a causa di un esperimento magico fallito e un altro che ha speso 10.000 monete d'oro in incantesimi per mantenere in vita un NPC.