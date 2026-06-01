Il giocatore paraguaiano Daniel Vallejo fu multato di 65.000 euro, metà del suo premio, per commenti sessisti a Roland Garros

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Il tennista paraguaiano Daniel Vallejo, 22 anni, 71° al mondo, ha fatto notizia quando ha detto che la sua partita "avrebbe dovuto essere arbitrata da un uomo", invece che da una donna, perché "è molto impegnativa e serve molta forza". Pochi giorni dopo i suoi commenti sessisti, è stato multato di 65.000 euro dal Roland Garros, circa la metà del premio in denaro del torneo.

Il Vallejo perse in un'epica partita in cinque set giovedì 28 maggio contro il giocatore francese diciassettenne Moïse Kouamé (la partita si concluse con un super tie-break 8-10), e il pubblico era, naturalmente, folle entusiasta del loro giocatore locale, che perse al turno successivo ma fece un enorme impatto come potenziale nuova stella (il più giovane dal 1991 a vincere una partita del tabellone principale al Roland Garros.). Vallejo si è lamentata che l'arbitro Ana Carvalho ha fatto poco per controllare il pubblico, che ha applaudito troppo a lungo tra un punto e l'altro.

"Questo tipo di incontro deve essere arbitrato da un uomo; è molto difficile per una donna farlo", ha detto Vallejo in un'intervista a CLAY. "Deve essere arbitrato da un uomo, perché è un pubblico molto esigente e serve molta forza per andare contro il pubblico".

Dopo la reazione negativa, Vallejo ha pubblicato un tweet che è stato poi cancellato perché ha fatto ben poco per sistemare la situazione. "Non ho mai parlato delle donne in generale, ho parlato dell'arbitro in particolare, che non ha mai trattato il pubblico durante il match. Detto ciò, non ho nemmeno detto che ho perso per colpa sua. Ho fatto i complimenti all'avversario ed è normale che il pubblico applauda il giocatore di casa."

Lunedì, la direttrice del torneo Amélie Mauresmo ha confermato che la Federazione Francese di Tennis ha multato Vallejo di circa 65.000 euro, quasi la metà di quanto guadagnato dopo aver raggiunto il secondo turno del torneo, ovvero 130.000 euro. "Per quanto ci riguarda, la situazione è molto chiara: questo tipo di osservazione è inaccettabile. Né per il torneo né per la Federazione".