Il giocatore professionista di freccette Cameron Menzies si scusa dopo aver colpito un tavolo e danneggiato le nocche

Cameron Menzies, giocatore professionista scozzese di freccette di 36 anni, ha colpito un tavolo tre volte dopo una sconfitta al Campionato Mondiale di Freccette e si è spostato sangue sulle nocche che si è asciugato con il viso. Le scene drammatiche si sono verificate in una partita in cui era in vantaggio 2-1, ma ha finito per perdere 3-2 contro un giocatore di 20 anni, Charlie Manby, al principale evento PDF (Professional Darts Federation) dell'anno.

I video hanno catturato il momento in cui Menzies prima cerca di fermare uno sparklet con la mano e poi colpisce la mano tre volte, prima di salutare il giocatore e scusarsi con il pubblico, che inizia a fischiare.

Menzies in seguito inviò delle scuse: "Mi dispiace di aver reagito in quel modo. Non è una scusa, ma ultimamente ho avuto molte cose in mente e suppongo che alla fine sia diventato tutto troppo".

"Non è stato un periodo facile per me, con la recente scomparsa di mio zio Gary. L'ho visto quattro giorni prima che morisse e mi ha lanciato uno sguardo che gli ha fatto capire quanto pensava di me. Mi trattava come un figlio. Se avessi vinto la partita contro Charlie, la mia seconda partita sarebbe stata il giorno del funerale di Gary e questo non mi è mai sfuggito negli ultimi giorni.

Lasciate che lo ripeto, questa non è una scusa per quello che ho fatto sul palco. È stata la cosa sbagliata da fare e non voglio che tolga nulla a Charlie. Ha giocato bene e si è meritato la vittoria. Non è così che vorrei che la gente mi vedesse. Sì, a volte posso essere emotiva, ma non in quel modo, e non era giusto."

Menzies, il cui miglior risultato al Campionato Mondiale è la semifinale del 2022, e ha vinto due titoli del Players Championship, non è riuscito a nascondere la sua frustrazione venendo eliminato al primo turno per il secondo anno consecutivo. Ha anche perso al primo round lo scorso anno ai Mondiali, e ha lasciato in lacrime a dicembre 2024.