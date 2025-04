Il giocatore russo Alex Ovechkin diventa il capocannoniere della NHL di tutti i tempi: 895 gol

HQ

La National Hockey League, che sta recentemente guadagnando uno status simbolico in mezzo alle tensioni tra Stati Uniti e Canada, sta celebrando questa stagione come un enorme traguardo, poiché il giocatore 39enne Alex Ovechkin è diventato il capocannoniere nella storia della NHL, fondata nel 1917. E, ironia della sorte, è russo...

Alex Ovechkin, leggenda dei Washington Capitals, ha segnato il suo 895esimo gol domenica scorsa durante una partita tra i New York Islanders, segnando sul suo connazionale Ilya Sorokin, portiere degli Islanders. Ha superato il precedente detentore del record, Wayne Gretzky, che ha segnato il suo ultimo 894° gol nel 1999, quando aveva 38 anni. Stranamente, Ovechkin ha segnato il suo gol esattamente 45 anni dopo l'ultimo gol di Gordie Howe, che aveva il record prima di Gretzky (801 gol).

Tralasciando qualsiasi implicazione politica, Ovechkin è una leggenda della NHL e ha giocato la maggior parte della sua carriera ai Washington Capitals, da quando è entrato a far parte nel 2005, con l'eccezione del 2013, quando è tornato al suo club di debutto, la Dinamo Mosca. In tutti questi anni, ha vinto la Stanley Cup nel 2018, è stato incluso in una prima squadra All-Star otto volte. Il resto delle squadre NHL ha pubblicato messaggi di congratulazioni con "il Grande 8", il suo soprannome. La lega ha anticipato questo momento per tutta la stagione.

È per la NHL quello che LeBron James è per la NBA, che di recente ha raggiunto un traguardo simile: ha quasi 40 anni ed è ancora forte. I Capitals sono la prima squadra della East Conference, con 49 vittorie e 18 sconfitte, e mancano solo cinque partite ai play-off.