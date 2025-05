Il gioco approvato dalla Russia che glorifica l'invasione dell'Ucraina solleva le sopracciglia su Steam

HQ

Con l'eccezione di alcune dittature, la stragrande maggioranza del mondo ha condannato la guerra su vasta scala della Russia contro l'Ucraina. Nonostante i tentativi della Russia di giustificare l'invasione con ogni sorta di spiegazioni ispirate alla cospirazione, che si tratti dell'espansione della NATO, delle affermazioni secondo cui gli americani hanno laboratori segreti di armi biologiche nel paese, che l'Ucraina è governata dai nazisti e che l'Ucraina stava attaccando i russi nel paese.

Ora un altro tentativo di propaganda (grazie a Simulation Daily) viene lanciato sotto forma di un titolo su Steam chiamato Squad 22: ZOV, che riguarda la guerra contro l'Ucraina e si dice che sia stato creato con "intuizioni di veterani russi e soldati attivi". Sulla pagina di Steam possiamo anche leggere:

"Il gioco è ufficialmente raccomandato dall'esercito russo per l'uso come manuale tattico di base della fanteria per l'addestramento dei cadetti e dello Yunarmy".

Nel gioco, veniamo catapultati dalla parte russa della guerra e dobbiamo attaccare l'Ucraina con l'obiettivo di conquistare il paese. Non sorprende che molti siano fortemente critici nei confronti del gioco, che probabilmente glorifica un conflitto in corso condannato a livello internazionale in cui le persone vengono uccise in gran numero su base giornaliera, e si chiedono perché Valve permetta un gioco così eticamente discutibile.

L'organizzazione ucraina Centre for Countering Disinformation ha controllato il titolo e scrive che è stato progettato "dalle autorità russe per reclutare persone nell'esercito", aggiungendo che uno degli obiettivi del gioco è "mitizzare la guerra e i suoi partecipanti". Concludono:

"Il gioco Squad 22: ZOV non è solo intrattenimento, ma un elemento di propaganda volto a giustificare la guerra e a creare un mito eroico sull'esercito russo."

Qual è la sua opinione in merito? Dovrebbe Valve agire, o è come qualsiasi altro gioco?