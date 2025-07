Il gioco Blackbird di Zenimax Online Studios è stato cancellato per aumentare le risorse di Fallout

HQ

Uno dei progetti che ha subito un duro colpo durante i licenziamenti di massa di Microsoft l'altra settimana è stato il gioco di ruolo online Blackbird di Zenimax Online Studios. Si diceva che fosse così promettente che i dirigenti di Microsoft riuscivano a malapena a smettere di giocarci.

Nell'ultimo episodio del podcast di Xbox Two, l'editor di Windows Central Jez Corden ci racconta di più sulla chiusura e sul motivo per cui è stata presa la decisione. Dice che alla fine si è trattato di Microsoft che voleva liberare più risorse per concentrarsi su un franchise più sicuro come Fallout, qualcosa che il mercato sta attualmente chiedendo a gran voce:

"Da quello che ho sentito, si è trattato di un caso di compromessi e che il programma di espansione diFallout 5 e Fallout in generale, è lì che hanno deciso di fare gli investimenti e dove il denaro sarà tradotto in una vittoria più sicura".

Si è vociferato che Bethesda stia lavorando a un remaster di Fallout 3 con la stessa premessa di The Elder Scrolls IV: Oblivion, ma finora non è stato annunciato nulla.Fallout 5 Si dice che sia in lavorazione, ma si suppone che sia più avanti, ed è facile immaginare che quel team potrebbe ottenere più risorse attraverso la chiusura di Blackbird.