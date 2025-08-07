Il gioco da tavolo di Tekken raccoglie il 700% del suo obiettivo di finanziamento

HQ

Tekken: La campagna di crowdfunding del gioco da tavolo ha già raggiunto il suo obiettivo. In soli 35 minuti dall'inizio è stato raggiunto l'obiettivo del crowdfunding di 50.000 euro. Al momento in cui scriviamo, è riuscito a superare il 700% di tale obiettivo.

Attualmente, la cifra di finanziamento del gioco da tavolo Tekken è di 354.631 euro da poco più di 2.700 sostenitori. Non male, per niente male. Tekken: The Board Game si descrive come un gioco di combattimento asimmetrico, in cui controllerai personaggi iconici del franchise, combattendo da solo, in un duello o in un torneo.

Possono giocare da 1 a 8 giocatori, ci vogliono dai 20 ai 60 minuti per completarlo ed è per giocatori dai 13 anni in su. Il gioco principale include 8 personaggi, 8 tabelloni giocatore, 72 carte, 8 fogli di aiuto e 3 gettoni speciali, oltre a 4 fasi. Se acquisti ora, ottieni anche l'espansione Devil Jin Tournament e una scatola esclusiva gratuita, ognuna con un nuovo personaggio, livelli extra e altro ancora.

