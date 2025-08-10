Il gioco da tavolo The Sims uscirà questo mese

HQ

È un sogno che si avvera per chiunque ami sia i giochi da tavolo che The Sims. È stato annunciato ufficialmente che un gioco da tavolo di The Sims verrà lanciato a metà agosto, in particolare il 15. Per soli $ 20 USD, puoi già preordinare una copia su Amazon in questo momento.

Il gioco è progettato per un numero di giocatori da due a cinque giocatori e mira a preservare lo spirito del videogioco, apportando alcune modifiche per funzionare come un'esperienza da tavolo. Ogni giocatore riceverà un obiettivo e una personalità da incarnare e, durante il gioco, pescherà carte che rappresentano diversi eventi della vita, reagendo ad essi man mano che procedono. I giocatori esploreranno un tabellone di gioco modellato su un iconico quartiere di The Sims, raccogliendo "SIMbol" con l'obiettivo finale di essere i primi a raccogliere abbastanza SIMbol corrispondenti per completare il loro obiettivo personale di vita.

La descrizione di Amazon recita:

Dai vita all'amato e deliziosamente imprevedibile mondo di The Sims e vivi una nuova interpretazione della serata di gioco! Unisciti ai tuoi amici e alla tua famiglia, e ai Sims memorabili degli anni passati, mentre tracci il tuo viaggio. Creerai il caos e cercherai di superare Grim o mirerai al successo nella tua carriera? Cosa farai dopo quando dovrai ricominciare tutto da capo? Le possibilità sono infinite mentre esplori luoghi familiari, entri in contatto con Sims iconici e realizzi le tue aspirazioni di rivendicare la vittoria! Consigliato per 2-5 giocatori, dai 12 anni in su.

Uno per la tua collezione di giochi da tavolo?