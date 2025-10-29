Il gioco del co-fondatore di Avalanche ottiene un teaser post-apocalittico di 10 secondi

Dopo la sua partenza da Avalanche Studios e il lavoro sui giochi Just Cause, Christofer Sundberg ha fondato un nuovo studio, Liquid Swords, di cui oggi ricopre il ruolo di Chief Creative Officer (CCO). Il titolo di debutto di Liquid Swords, attualmente indicato come Game 1, ci ha stuzzicato con alcune immagini, ma ora abbiamo il nostro primo filmato del gioco.

Certo, questo teaser dura solo dieci secondi su Twitter/X, ma Sundberg è entrato nelle risposte ai post sul teaser per parlare un po' di più del gioco. La clip stessa mostra una città fatiscente, che sembra essere almeno un po' post-apocalittica.

Lo stesso Sundberg ha descritto il gioco come "più simile... Mad Max.... Payne", quando un utente ha creduto che si stesse orientando in una direzione un po' fantascientifica. È improbabile che sapremo esattamente cosa significhi Sundberg fino a quando non vedremo sostanzialmente di più del gioco, ma in questo momento stiamo supponendo che ci sarà molta distruzione sulle carte ogni volta che Gara 1 avrà altro da mostrarci.