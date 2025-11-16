Il gioco dell'attesa: il gioco è in crisi di tempo?

HQ

Sappiamo tutti che i giochi richiedono molto, molto tempo per essere rilasciati ora. Le esperienze AAA richiedono budget più grandi, mondi più grandi e grafica che cerca di farti saltare i calzini in un modo che nessuno ha mai fatto prima. Ci sono più giochi che mai e più persone ne sono a conoscenza che mai, il che significa che la concorrenza è feroce, quindi puoi capire perché alcuni titoli hanno bisogno di essere rifiniti. Ma, se sei un fan di un franchise o di una serie che non è Call of Duty o un titolo sportivo, potresti anche buttarti in una camera di criostasi o essere lanciato su quel pianeta interstellare dove ogni ora è sette anni giù sulla Terra.

"Stiamo piangendo per il ritardo di GTA VI, vero?" Non lo so, forse. Penso che anche senza Rockstar che frena il suo treno dell'hype, è ancora difficile scrollarsi di dosso la sensazione di aver rallentato a uno stato assolutamente lento quando si tratta di giocare dando ai fan nuove voci in una serie. I fan di Dragon Age hanno dovuto aspettare un decennio prima di avere The Veilguard, che si è rivelato uno schiaffo in faccia per molti. I fan di Batman: Arkham hanno aspettato quasi lo stesso tempo per vedere Rocksteady annaspare in un live-service che sembrava una cattiva idea per uno spin-off fin dall'inizio. Quando guardi le uscite di giochi pianificate su una linea temporale, può sembrare che gli anni passeranno velocemente, ma quando stai vivendo il gioco dell'attesa, può essere molto difficile entusiasmarsi per qualsiasi cosa.

Prometto che non si tratta solo di un post doomercore sullo stato dell'industria, ma quando guardiamo al cinema, ad esempio, il sequel di The Batman uscirà (si spera) cinque anni dopo il film originale, e questa è vista come un'attesa titanica. Questo è praticamente il tempo minimo necessario per sviluppare le esperienze AAA e questo tempo sembra solo allungarsi. Questo mette una quantità eccessiva di pressione sugli sviluppatori per fare le cose per bene e confonde i fan poiché non sono sicuri di poter criticare qualcosa che desiderano da così tanto tempo. Penso che Dragon Age: The Veilguard sia un esempio fenomenale, mentre nella maggior parte delle altre epoche videolitiche lo considereremmo un po' un flop, ma sappiamo che ciò significa che gli sviluppatori possono fare meglio per la prossima volta. Dragon Age 2 non era un capolavoro per molti quando è uscito, ma non avresti mai pensato che sarebbe stato l'ultimo che avresti visto del franchise perché non ha venduto un milione di unità.

Non c'è spazio per inciampare, ed è qui che il gioco sembra più spietato in questo momento. Possiamo davvero aspettare altri 13 anni se GTA VI puzza? O altri 12 se The Witcher IV non può reggere il confronto con il suo predecessore? Questo crea un circolo vizioso, in cui i fan hanno la sensazione che i giochi richiedano troppo tempo per essere realizzati e che la loro eccitazione diminuisca, ma gli sviluppatori si tirano indietro per dedicare più tempo all'aggiunta di dettagli e contenuti extra nella speranza che possano eguagliare la maestosità del loro passato. Vedrai uno dei più grandi giochi a cui tu abbia mai giocato provenire da uno studio che conoscevi solo in parte, e poi sentirai un immenso crepacuore mentre dicono "tifo per i premi ragazzi, ci vediamo tra sette anni". È così che funziona al giorno d'oggi, ma è qualcosa che i giochi dovrebbero seriamente cercare di ridurre.

Questo è particolarmente vero se vogliamo che le grandi IP continuino a sembrare grandi. Quando devi convincere una nuova generazione di giocatori a saltare sul tuo gioco ad ogni uscita, farai fatica a meno che tu non sia assolutamente massiccio. Tuttavia, questo è un vantaggio per i nuovi studi e le IP che mettono piede nella porta. Clair Obscur: Expedition 33 sembrava la risposta a domande che non sapevamo nemmeno di porsi, e probabilmente non avrebbe avuto spazio per prosperare se tutti avessero giocato a The Elder Scrolls IX, Grand Theft Auto VIII e The Witcher VI. Le vere gemme hanno la possibilità di essere scoperte perché, mentre aspettiamo la nostra prossima grande uscita, abbiamo bisogno di qualcosa con cui giocare.

Un altro motivo per non perdere la speranza è che ci sono studi là fuori che sfornano titoli come se non ci fosse un domani. FromSoftware ne è un ottimo esempio, poiché anche se non hai amato la loro azione mech e le direzioni multiplayer degli ultimi anni, Elden Ring ha ancora solo tre anni e ha avuto un'espansione delle dimensioni di un gioco rilasciata l'anno scorso. The Duskbloods, Elden Ring: Nightreign e Armored Core VI: Fires of Rubicon costituiscono un portafoglio di uscite recenti e imminenti che dimostrano che FromSoftware potrebbe non essere sempre completamente innovativo, ma è desideroso di provare cose nuove piuttosto che stare con le mani in mano a vomitare ciò che funziona. Certo, spesso non reinventa la propria ruota, ma se vogliamo uscite più rapide, abbiamo bisogno anche di avvertimenti. Poi c'è Nintendo, che lancia così tanti nuovi giochi in un anno che farai fatica a tenere il passo se sei un fan di tutte le sue IP. Anche Owlcat Games ha così tanti progetti in cantiere che non so come facciano i suoi dipendenti a dormire.

Questo non vuol dire che non abbia senso che i giochi richiedano tempo. Di recente sono stati rilasciati alcuni straordinari sequel e voci del franchise che offrono enormi miglioramenti rispetto ai loro predecessori. Kingdom Come: Deliverance II è un gioco di gran lunga superiore all'originale, ad esempio. Penso anche che gli studi stiano iniziando a rendersi conto che non è sempre meglio quando si tratta di mondi di gioco e che i giocatori amino il punto debole di 40-60 ore se devono completare un "grande gioco" con spazio per forse una campagna di 100-120 ore all'anno o giù di lì. Gli anni 2020 sono stati caratterizzati da un'esplosione dei videogiochi, e quindi speriamo che un po' di sana contrazione possa essere applicata alle dimensioni dei nostri giochi.

Per rispondere alla mia domanda all'inizio di questo articolo: no, non credo che il gioco sia in crisi temporale. Potrebbe sembrare di sì se ti interessano solo alcuni franchise importanti e, sebbene sia scoraggiante sapere che probabilmente avrai un decennio più vecchio di quanto non sei ora quando uscirà il sequel di Cyberpunk 2077, i giocatori che si adattano a godersi titoli di una varietà di generi, sviluppatori e altro saranno notevolmente ricompensati. Se da domani venisse annunciato letteralmente che non c'è più bisogno di giocare, allora la maggior parte di noi sarebbe in grado di passare 100 anni a ripassare il proprio arretrato o a rigiocare i propri preferiti. Quindi, anche se sembra che tutto sia finito quando ti rendi conto che aspetterai anni per il tuo prossimo Elder Scrolls o qualcosa del genere, pensa invece a tutti i fantastici giochi che arriveranno da qui ad allora.