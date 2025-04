Il gioco di carte Horror at Highrook arriva su Steam il 1° maggio

HQ

Questa mattina lo sviluppatore indie Nullpointer Games ha annunciato che il suo titolo The Horror at Highrook verrà lanciato tra poche settimane, il 1° maggio, tramite Steam. Il gioco è un gioco di ruolo di carte occulte narrative e l'annuncio è stato ufficializzato in occasione dell'evento Lovecraftian Days, insieme a un nuovo trailer. Lo lasciamo qui sotto così puoi vedere cosa ne pensi.

Questo nuovo progetto invita i giocatori ad entrare in Highrook Manor alla ricerca della famiglia Ackeron, una nobile famiglia scomparsa senza lasciare traccia. Le voci suggeriscono patti con le ombre e rapporti con esseri arcani. I giocatori devono gestire una squadra di investigatori dell'occulto. I personaggi includono: Vitali (Lo Studioso), Astor (Il Meccanico), Atticus (Il Teppista) e Caligar (Il Dottore della Peste). La loro esplorazione della villa degli Ackeron porterà a incontri con entità ultraterrene a causa dei terreni maledetti.

The Horror of Highrook offre un gameplay ispirato ai giochi da tavolo, meccaniche basate sul tocco e opere d'arte basate sulle carte. Inoltre, una narrazione horror gotica si dipana mentre la villa rivela i suoi oscuri segreti.

Alcune delle caratteristiche da tenere d'occhio sono l'esplorazione di un'ambientazione da incubo , ispirata a un mondo vittoriano simile a H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe e Bram Stoker. Verrai introdotto alle arti oscure, combinando personaggi, oggetti e luoghi per creare strumenti occulti, pozioni e rituali. Gestirai una squadra di personaggi delle gilde d'élite, con abilità e punti di vista unici. E per completare il gioco, scopri i misteri completando le sfide che sbloccheranno più aree, oggetti o personaggi.

Puoi giocare a una demo su Steam che include il primo capitolo del titolo: sei pronto a perdere la tua sanità mentale?