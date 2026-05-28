Il gioco di Chaotic Armageddon, Sitting Ducks, sembra diventare la tua prossima ossessione cooperativa

C'è stato un notevole aumento dell'interesse per i cosiddetti giochi 'friendslop', con un modo piuttosto rozzo di descrivere progetti cooperativi in cui i giocatori si riuniscono e si ritrovano a completare compiti stravaganti in esperienze indie più oscure. Ora, dopo aver entusiasmato i fan con Out of Sight, The Gang Studio sta rivolgendo la sua attenzione a questo settore.

Lo studio svedese ha annunciato un nuovo titolo chiamato Sitting Ducks, un caotico gioco cooperativo Armageddon in cui l'obiettivo è che 1-6 giocatori si riuniscano e tentino di evitare e superare diverse minacce apocalittiche utilizzando una serie di strumenti casuali e meccaniche di costruzione.

In sostanza, dovrai costruire strutture, veicoli folli e strumenti per sopravvivere a minacce diverse, che siano piogge di meteoriti, tsunami, orde di zombie, bufere di neve, e così via. Per superare queste sfide, i giocatori possono usare un'abilità di 'mano appiccicosa' che permette loro di muoversi e arrampicarsi su oggetti, e persino combinare oggetti in modo rudimentale per costruire qualcosa di nuovo e potenzialmente utile. The Gang Studio osserva che puoi "usare le mani appiccicose per schiaffeggiare, trascinare, impilare e lanciare qualsiasi cosa trovi in strutture caotiche", lasciando la creatività saldamente nelle mani (appiccicose) del giocatore.

Ci viene detto che ogni run di Sitting Ducks dovrebbe essere unica, poiché i disastri sono casuali e gli oggetti che hai a disposizione variano a seconda dell'isola su cui ti trovi intrappolato in quel momento. Tenendo questo in mente, dovrai attraversare le isole usando la tua creatività per attraversare abisso e varchi pericolosi, trovando al contempo modi per sopravvivere a qualunque disastro ti si presenti.

The Gang Studio nota che Sitting Ducks avrà anche opzioni cosmetiche sbloccabili, permettendo ai giocatori di personalizzare i propri personaggi con abiti, cappelli, acconciature e altro ancora.

Per quanto riguarda quando potrai entrare e provare Sitting Ducks, la buona notizia è che il gioco è incredibilmente vicino al lancio, dato che The Gang Studio presenterà il progetto su PC tramite Steam già dalla prossima settimana, il 4 giugno. Il prezzo è molto conveniente di 7,99 dollari, ma per le prime 24 ore in cui il gioco sarà disponibile, i fan potranno ottenere Sitting Ducks per appena 1 dollaro.

Dai un'occhiata al trailer di Sitting Ducks qui sotto e a una serie di immagini tratte dal gioco.