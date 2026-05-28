Il gioco di Chaotic Armageddon, Sitting Ducks, sembra diventare la tua prossima ossessione cooperativa
Gamereactor può rivelare in esclusiva che il titolo di The Gang Studio arriverà su PC tramite Steam già la prossima settimana.
C'è stato un notevole aumento dell'interesse per i cosiddetti giochi 'friendslop', con un modo piuttosto rozzo di descrivere progetti cooperativi in cui i giocatori si riuniscono e si ritrovano a completare compiti stravaganti in esperienze indie più oscure. Ora, dopo aver entusiasmato i fan con Out of Sight, The Gang Studio sta rivolgendo la sua attenzione a questo settore.
Lo studio svedese ha annunciato un nuovo titolo chiamato Sitting Ducks, un caotico gioco cooperativo Armageddon in cui l'obiettivo è che 1-6 giocatori si riuniscano e tentino di evitare e superare diverse minacce apocalittiche utilizzando una serie di strumenti casuali e meccaniche di costruzione.
In sostanza, dovrai costruire strutture, veicoli folli e strumenti per sopravvivere a minacce diverse, che siano piogge di meteoriti, tsunami, orde di zombie, bufere di neve, e così via. Per superare queste sfide, i giocatori possono usare un'abilità di 'mano appiccicosa' che permette loro di muoversi e arrampicarsi su oggetti, e persino combinare oggetti in modo rudimentale per costruire qualcosa di nuovo e potenzialmente utile. The Gang Studio osserva che puoi "usare le mani appiccicose per schiaffeggiare, trascinare, impilare e lanciare qualsiasi cosa trovi in strutture caotiche", lasciando la creatività saldamente nelle mani (appiccicose) del giocatore.
Ci viene detto che ogni run di Sitting Ducks dovrebbe essere unica, poiché i disastri sono casuali e gli oggetti che hai a disposizione variano a seconda dell'isola su cui ti trovi intrappolato in quel momento. Tenendo questo in mente, dovrai attraversare le isole usando la tua creatività per attraversare abisso e varchi pericolosi, trovando al contempo modi per sopravvivere a qualunque disastro ti si presenti.
The Gang Studio nota che Sitting Ducks avrà anche opzioni cosmetiche sbloccabili, permettendo ai giocatori di personalizzare i propri personaggi con abiti, cappelli, acconciature e altro ancora.
Per quanto riguarda quando potrai entrare e provare Sitting Ducks, la buona notizia è che il gioco è incredibilmente vicino al lancio, dato che The Gang Studio presenterà il progetto su PC tramite Steam già dalla prossima settimana, il 4 giugno. Il prezzo è molto conveniente di 7,99 dollari, ma per le prime 24 ore in cui il gioco sarà disponibile, i fan potranno ottenere Sitting Ducks per appena 1 dollaro.
Dai un'occhiata al trailer di Sitting Ducks qui sotto e a una serie di immagini tratte dal gioco.