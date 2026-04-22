Il gioco di combattimento di giardinaggio Planted! è "come una spugna per tutte le nostre stupide idee"

Più avanti quest'anno, lo sviluppatore Cloth Cat Games lancerà il suo gioco di combattimento di giardinaggio, Planted!. In un ampio senso ampio, si tratta di Overcooked in un ambiente da giardino, poiché vede un gruppo di giocatori riunirsi e competere in attività e modalità simili a feste, dove l'obiettivo è seminare, coltivare e lanciare prodotti agli obiettivi per guadagnare punti.

Con il lancio previsto per il 2026 su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di parlare con Ben Cawthorne, produttore creativo di Cloth Cat Games, per saperne di più sul gioco e sulle ampie ambizioni che lo studio ha per esso, tutto durante l'evento New Game Plus del London Games Fest.

"Penso che sia una di quelle cose, è come una spugna per tutte le nostre stupide idee. Quindi, se mai, è solo cercare di mantenere la portata rispetto al tipo di qualità che vogliamo portare. Sai, siamo uno studio di animazione oltre che uno studio di videogiochi, quindi il design dei personaggi è davvero importante per noi. E quindi ogni volta che introduciamo qualcosa di nuovo, ci chiediamo: come possiamo migliorarla, potenziarla e renderla davvero esagerata, capisci? Quindi sì, molte più opportunità per espandersi, sai, è come dover tracciare un limite, immagino, a un certo punto, sai."

Puoi vedere la nostra intervista completa Planted! qui sotto, dove parliamo di vari argomenti, incluso come il team intende lanciare il gioco "prima di GTA", quindi idealmente prima di metà novembre.