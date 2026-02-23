Il gioco di golf caotico Super Battle Golf spedisce 100.000 copie in due giorni

Il termine "friendslop" è diventato molto popolare nei videogiochi, in particolare su Steam, al giorno d'oggi. L'idea consiste in esperienze indie cooperative su scala più ridotta, pensate per essere giocate con amici, con alcuni esempi come Peak, Lethal Company, R.E.P.O. e altri. Il motivo per cui esistono così tanti di questi giochi è che tendono ad avere un successo e sono popolari, e Super Battle Golf dello sviluppatore Brimstone è solo un altro esempio di questo.

Lo diciamo perché lo sviluppatore ha condiviso in un post su Steam che Super Battle Golf, durante il suo weekend di lancio, è riuscito a spedire fino a 100.000 copie. Sì, il titolo accessibile, valutato solo £5,51 al momento della stesura, si è rivelato un grande successo, tanto che è in arrivo l'Aggiornamento Numero Uno dei Contenuti.

Questo primo aggiornamento introdurrà una serie di nuove funzionalità e contenuti, tra cui un nuovo bioma con nove nuove fore da padroneggiare, nuovi oggetti, cosmetici aggiuntivi e anche emote extra. Non c'è una data su quando uscirà questo aggiornamento, ma arriverà comunque.

Per il resto, Brimstone rivela anche che Super Battle Golf è stata un'esperienza di produzione piuttosto vivace per loro, rivelando che il gioco è stato realizzato in appena 4,5 mesi. Quindi, con un po' di calcolo veloce, guadagnare circa mezzo milione di sterline in meno di cinque mesi non è affatto un risultato scarso da parte di questa piccola crew indie.

Hai già giocato a Super Battle Golf?