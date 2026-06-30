Il gioco di puzzle per Switch Suika Game sarà presto lanciato su PC

Dopo il lancio iniziale esclusivamente su Nintendo Switch, prima di arrivare anche sui dispositivi mobili, è stato rivelato che il gioco Suika di Aladdin X debutterà presto anche su PC tramite Steam.

Il gioco di puzzle è diventato uno dei maggiori successi sulla piattaforma Switch, scaricato circa 7,4 milioni di volte, rendendolo un venditore più grande di Minecraft o The Legend of Zelda: Link's Awakening, secondo Eurogamer. Si dice che le vendite totali del gioco abbiano superato i 13 milioni.

Per quanto riguarda l'edizione PC di Suika Game, non conosciamo ancora la data esatta di lancio, poiché non viene condivisa alcuna informazione di questo tipo. Allo stesso modo, alcune delle caratteristiche della versione esistente del titolo non sono menzionate, il che significa che non è chiaro se il DLC multiplayer sarà incluso in questa edizione PC.

Quello che sappiamo è che la versione PC di Suika Game includerà funzionalità di personalizzazione, supporto per controller, Steam Achievement e dovrebbe essere accessibile a quasi tutti i giocatori grazie ai requisiti di sistema che arrivano a un massimo di 16 GB di RAM e almeno 2 GB di spazio di archiviazione. Non è chiaro se il gioco sarà supportato da Steam Deck.

Considerando l'enorme successo di Suika Game, prenderai una copia e la proverai tu stesso su PC?