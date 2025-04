Il gioco di ruolo tattico Prelude Dark Pain ha una ricetta per il successo tra le mani, ma ha bisogno del tuo supporto

HQ

Di solito una campagna Kickstarter viene lanciata per finanziare un gioco da zero, ma a volte è per finire di portare avanti un progetto che è già ben avviato e ha solo bisogno di una scossa finale per essere completato. Questo sembra essere il caso di Prelude Dark Pain, dello studio spagnolo Quickfire Games.

Si tratta di un gioco di ruolo tattico ambientato in un mondo dark fantasy in uscita nel 2026, in cui ci uniremo a un gruppo di 20 eroi per formare la loro squadra ed esplorare un mondo aperto non lineare in cui le decisioni del giocatore daranno forma allo sviluppo di questa storia che coinvolge più di 20 nazioni e culture e più di 70 nemici diversi.

"Siamo entusiasti di annunciare finalmente che la nostra campagna di crowdfunding per Prelude Dark Pain verrà lanciata molto presto", afferma Arturo Martin, co-fondatore di Quickfire Games. "Abbiamo creato un mondo dark fantasy unico che mira a offrire un'esperienza di gioco profonda, creata dai fan dei classici giochi di ruolo tattici, e non vediamo l'ora di mostrare di più nella nostra campagna Kickstarter".

Prelude Dark Pain è supportato anche da L3tcraft Games, una nuova iniziativa per sostenere lo sviluppo di progetti di lingua spagnola nei videogiochi, che apre la sua attività con questo gioco.

"Crediamo che Prelude Dark Pain sia un titolo fatto con passione da veri professionisti. Uno di quei gioielli in cui basta analizzare i suoi primi passi per sapere che merita tutto il supporto che si può offrire", afferma Miguel Ángel Salcedo, CEO di L3tcraft. "Siamo orgogliosi che questo sia il nostro primo progetto e speriamo di contribuire con il nostro granello di sabbia al successo che prevediamo".

Puoi guardare il trailer Prelude Dark Pain qui sotto.

