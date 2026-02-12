Il gioco di sopravvivenza con dinosauri Code Violet riceve la rivelazione del sequel

HQ

Teamkill Media, lo sviluppatore di Quantum Error, e i recenti giochi d'azione incentrati sui dinosauri Son and Bone e Code Violet, sembrano continuare il tema della caccia alle lucertole più grandi del mondo, dato che hanno già annunciato un sequel della loro ultima uscita.

In un post su Twitter/X, Teamkill Media evidenzia il "successo travolgente" di Code Violet e conferma che il prossimo capitolo della storia è già in fase di sviluppo. Si chiamerà Code UltraViolet. Considerando che Code Violet è uscito solo il mese scorso, ovviamente non ci sono molti dettagli da esaminare, ma Code UltraViolet probabilmente continuerà l'azione horror del primo gioco, evitando e sparando ai dinosauri dove possibile.

Non abbiamo ancora avuto la possibilità di giocare Code Violet, ma a dare un'occhiata alla pagina del PlayStation Store del gioco sembra che Teamkill Media abbia adottato un approccio che incontra Stellar Blade e Dino Crisis. Assicurandosi che il sedere del protagonista offra una distrazione abbastanza decente per la parte principale del gameplay. A differenza del successo d'azione di Shift Up, Code Violet non è riuscito a impressionare le persone lasciando recensioni, a quanto pare. Invece, al momento della stesura ha una valutazione di 2,88 stelle sul PS Store, ma forse ha semplicemente venduto abbastanza bene da giustificare un sequel. Chi può dirlo?