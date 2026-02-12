Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Code Violet

Il gioco di sopravvivenza con dinosauri Code Violet riceve la rivelazione del sequel

Non è Dino Crisis, ma forse i fan sono disposti a prendere ciò che possono ottenere.

HQ

Teamkill Media, lo sviluppatore di Quantum Error, e i recenti giochi d'azione incentrati sui dinosauri Son and Bone e Code Violet, sembrano continuare il tema della caccia alle lucertole più grandi del mondo, dato che hanno già annunciato un sequel della loro ultima uscita.

In un post su Twitter/X, Teamkill Media evidenzia il "successo travolgente" di Code Violet e conferma che il prossimo capitolo della storia è già in fase di sviluppo. Si chiamerà Code UltraViolet. Considerando che Code Violet è uscito solo il mese scorso, ovviamente non ci sono molti dettagli da esaminare, ma Code UltraViolet probabilmente continuerà l'azione horror del primo gioco, evitando e sparando ai dinosauri dove possibile.

Non abbiamo ancora avuto la possibilità di giocare Code Violet, ma a dare un'occhiata alla pagina del PlayStation Store del gioco sembra che Teamkill Media abbia adottato un approccio che incontra Stellar Blade e Dino Crisis. Assicurandosi che il sedere del protagonista offra una distrazione abbastanza decente per la parte principale del gameplay. A differenza del successo d'azione di Shift Up, Code Violet non è riuscito a impressionare le persone lasciando recensioni, a quanto pare. Invece, al momento della stesura ha una valutazione di 2,88 stelle sul PS Store, ma forse ha semplicemente venduto abbastanza bene da giustificare un sequel. Chi può dirlo?

Code Violet

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto