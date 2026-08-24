Il gioco friendslop in cui colpi acrobatici sui pesci ha venduto 1 milione di copie in due giorni

Ha la modalità cooperativa, costa un po' più di una tazza di caffè media, e ha un trucco che sicuramente ti incuriosirà grazie a brevi clip sui social media. È friendslop, baby, e ha ancora una volta generato un altro milione di vendite, visto che How to Fish vede persone affollarsi a pescare con gli amici su un'isola privata.

Tu e fino a tre amici atterrate nel mondo di How to Fish praticamente senza nulla. La pesca ti fa guadagnare soldi, che ti danno cose più interessanti. Fucili da cecchino, coltelli CS:GO, un tavolo da roulette. Sai, quelle cose di cui ogni pescatore ha bisogno. Se colpisci un colpo acrobatico su un pesce, guadagnerai più soldi per la pesca. Se giochi d'azzardo, puoi ottenere un guadagno ancora più alto. Oppure, come gioco d'azzardo se spesso sei una padrona volubile, potresti perdere tutto.

I punti di forza del gioco hanno attirato molti giocatori nei giorni successivi al suo lancio. Durante il fine settimana, lo sviluppatore Dazed Games ha rivelato che un milione di pescatori hanno lanciato How to Fish nei due giorni dal lancio. Al momento, il gioco è scontato del 38% per la prima settimana, che termina il 27 agosto, ma questo significa che costa solo £3,96, portandolo sotto quella fondamentale soglia di £4 su Steam.