Il gioco Hellraiser di Saber Interactive è un gioco d'azione survival horror per giocatore singolo

La scorsa settimana, Saber Interactive ha iniziato a prendere in giro un nuovo gioco che i fan si sono subito resi conto che sarebbe stato ambientato o correlato al mondo di Hellraiser. Le poche informazioni che il teaser includeva lo rendevano piuttosto chiaro, ma ora abbiamo informazioni certe sul progetto così come è stato ufficialmente rivelato.

Conosciuto come Clive Barker's Hellraiser: Revival, Saber e lo sviluppatore Boss Team Games ha chiaramente fatto le sue ricerche in quanto sarà un gioco d'azione survival horror per giocatore singolo che porterà i fan in un "nuovo regno di sofferenza". Arriverà su console PC, PS5 e Xbox Series X/S e, per quanto riguarda la data di uscita, questa è l'unica informazione che dobbiamo ancora sapere.

Quello che abbiamo sono molte informazioni sulla trama e su ciò che questo gioco chiederà ai fan. Ci viene detto quanto segue:

"Vivi la famigerata serie horror come mai prima d'ora con un nuovo capitolo strappato direttamente dalle viscere dell'oblio. Hellraiser: Revival di Clive Barker trascina i giocatori in un incubo contorto, fondendo il survival horror con un'esperienza d'azione per giocatore singolo basata sulla trama. Questo è survival horror e azione elevata a un nuovo, terrificante estremo.

Scopri la storia di Aidan, che deve sbloccare i poteri oscuri della Genesis Configuration, una misteriosa scatola di puzzle, per aiutare la sua ragazza a uscire da un abisso infernale. Nei panni di Aidan, sfrutterai le abilità infernali della scatola per sopravvivere al tuo patto con il sinistro Pinhead e combattere contro il contorto culto che adora lui e i Cenobiti. Fallisci, e la tua sofferenza sarà leggendaria, anche all'Inferno".

Clive Barker's Hellraiser: Revival presenterà una storia completamente nuova ambientata nell'universo Hellraiser. Vedrà i fan trovarsi faccia a faccia con Pinhead, che sarà doppiato ancora una volta da Doug Bradley, e consentirà ai fan di padroneggiare il Genesis Configuration per superare i nemici in una varietà di metodi. Per quanto riguarda i nemici, possiamo aspettarci disgraziati, devianti, cultisti, sacerdoti infernali e altro ancora.

Parlando della realizzazione del primo gioco Hellraiser, anche lo stesso Barker ha condiviso un commento.

"Lavorare al primo vero gioco di Hellraiser è stata un'avventura nei recessi più oscuri della mia immaginazione. La dedizione che Sabre e Boss Team Games hanno dimostrato è a dir poco notevole. Si sono immersi nell'universo di Hellraiser, catturandone l'essenza – l'attrazione seducente della sofferenza, la bellezza all'interno del grottesco – e forgiando una narrazione che invita i giocatori a oltrepassare la soglia. Non vedo l'ora che sia i curiosi che i dannati vivano questo nuovo capitolo del mito di Hellraiser, dove ogni momento è in bilico sull'orlo dell'incubo e della rivelazione".

Dai un'occhiata al trailer di annuncio e ad alcune immagini qui sotto.