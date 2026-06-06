Il gioco horror psicologico in prima persona Don't Fret uscirà a ottobre

Il Future Games Show: Summer Showcase si è concluso dopo aver fornito aggiornamenti ai fan su una serie di videogiochi promettenti e entusiasmanti in arrivo, incluso il suo gruppo principale Exodus.

Un altro sviluppatore presente era Scary Kid Studios, che è apparso allo showcase per condividere un aggiornamento sul loro gioco d'azione e horror psicologico noto come Don't Fret. Il titolo è un gioco di parole che combina le sfumature horror con l'importanza della musica e del suono nel gioco, dato che questo è un progetto in cui il rumore è sia il salvatore che la rovina.

Il presupposto di Don't Fret è fuggire da una scuola di musica chiamata Harmonic Heights. Suoni nei panni di una chitarra senziente chiamata Fret, che scopre oscuri segreti che la scuola custodisce e alla fine decide di svelarli, portandoli alla luce affinché il mondo più ampio li conosca. Naturalmente, ci sono esseri che preferirebbero che non fosse così, ecco perché Fret deve nascondersi, eludere, essere più astuto e comunque rimanere fuori dalla portata degli "esseri profondamente distorti", come li riferisce il comunicato stampa, che danno la caccia a Fret.

Tenendo tutto questo a mente, durante il Future Games Show, Scary Kid ha rivelato che presto giocheremo a Don't Fret, dato che il gioco sarà ufficialmente lanciato su PC già dal 1° ottobre. In precedenza c'erano informazioni secondo cui il gioco sarebbe arrivato anche su PS5 e Xbox Series X/S, ma non è chiaro se questo debutto sarà eguagliato su queste piattaforme o se i fan delle console dovranno aspettare ancora un po'.

Con il lancio alle porte, puoi vedere alcune nuove immagini di Don't Fret qui sotto, che si sta rivelando un'altra sorpresa per gli amanti dell'horror in questa prossima stagione inquietante.