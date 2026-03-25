Il gioco mobile FIFA Heroes può mettere Jack Grealish contro Thor

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Da quando Electronic Arts e FIFA si sono separati, abbiamo aspettato di vedere come il grande ente calcistico avrebbe operato nel settore dei videogiochi senza la forza di arresto di EA. Un gioco in arrivo è un progetto che apparentemente cercherà di celebrare la prossima Coppa del Mondo includendo giocatori internazionali, mascotte ufficiali, divinità e creature mitologiche...

Conosciuto come FIFA Heroes, questo gioco proviene dallo sviluppatore Enver ed è un titolo mobile che sarà preinstallato sui dispositivi Motorola al suo lancio il 28 aprile. Non è pensato per essere un'esperienza di simulazione calcistica, ma piuttosto un'opzione calcistica più orientata alle arcade e vivace, che offre un "focus su espressione, spettacolo e partite veloci e ripetibili", come spiega un comunicato stampa.

Conosciamo anche una raccolta di importanti calciatori che appariranno come personaggi giocabili nel gioco, molti dei quali sono presenti nel trailer di annuncio qui sotto. Se sei un tifoso delle nazionali inglesi o argentine in particolare, ti farà piacere sapere che saranno presenti i seguenti eventi:



Harry Kane



Jack Grealish



Jordan Pickford



Diego Maradona



Emiliano Martinez



Lautaro Martinez



Eduardo Camavinga



Questi calciatori attuali e leggendari saranno poi affiancati da mascotte ufficiali e, per qualche motivo, da dèi e creature mitologiche e leggende, tra cui Thor, Zeus, Sun Wukong e altri.

Aspettatevi altre notizie da FIFA Heroes nelle prossime settimane e assicuratevi anche di dare un'occhiata alle illustrazioni principali qui sotto per cercare di individuare altri calciatori, mascotte e dèi che saranno presenti e giocabili al lancio. FIFA Heroes debutterà prima su PC e mobile il 28 aprile, per poi arrivare su Switch, PlayStation e Xbox poco dopo.