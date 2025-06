Il gioco perduto per Atari 2600 "Earthquake" è stato portato alla luce in un museo del Texas

HQ

Il National Videogame Museum di Frisco, in Texas, ha fatto una scoperta inaspettata sui suoi scaffali: un gioco per Atari 2600 degli anni '80 precedentemente sconosciuto intitolato Earthquake. Il gioco è stato trovato tra una pila di vecchi floppy disk appartenenti all'artista Jerome Domurat - noto per il suo lavoro su I predatori dell'arca perduta e E.T.

Domurat ha lavorato in Atari tra il 1981 e il 1986 prima di passare a Sega, dove ha contribuito a titoli come Jurassic Park per Sega CD, prima di morire nel 2016. I suoi materiali sono stati successivamente donati al museo, che ora ne conserva e ne esamina il contenuto.

In un post su Facebook, un portavoce del museo ha scritto quanto segue sulla scoperta e ha anche condiviso una manciata di immagini che puoi vedere qui sotto:

"Queste immagini grafiche sembrano mostrare molti degli elementi di un possibile gioco di tipo terremoto: edifici, macerie e un pompiere. Una particolare schermata grafica sembra mostrare un pompiere in un labirinto di tipo Berzerk alla ricerca di feriti con una torcia che illumina una parte dello schermo, simile all'effetto utilizzato in Haunted House. Sembrerebbe che se è stato messo così tanto lavoro nella grafica, ci dovrebbe essere qualche menzione di questo gioco ma, per quanto ne sappiamo, nessun gioco del genere è mai apparso in nessuna lista di sviluppo".

Hai giocato all'Atari 2600 quando eri un bambino e quali erano i tuoi giochi preferiti per la console?