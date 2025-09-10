Il gioco survival horror Dark Deception sta per essere adattato in un film

HQ

È stato annunciato un altro adattamento di un videogioco, poiché il gioco survival horror indie di Glowstick Entertainment Dark Deception sta per arrivare sul grande schermo. So It Goes Entertainment sta collaborando con gli sceneggiatori Adrian Speckert e Cory Todd Hughes per creare il film.

Come riportato da Deadline, i dettagli del casting e della produzione rimangono nascosti in questo momento. Dark Deception vede i giocatori utilizzare un mix di gameplay in stile arcade con l'horror classico per fuggire da un labirinto in modo da non incontrare la loro fine tra gli artigli e i denti di alcune orribili creature.

Il gioco ha venduto più di 6 milioni di unità con 58 milioni di giocatori segnalati in tutto il mondo. Potresti avere familiarità con il gioco da quando è entrato in una battaglia legale con le bevande Monster Energy a causa dell'uso della parola "mostro" nel titolo del gioco. Glowstick Entertainment alla fine ha vinto quella battaglia legale, ma dovremo vedere se utilizzerà il sottotitolo "Monsters & Mortals" nell'adattamento cinematografico.