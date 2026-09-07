Il gioco Venom di Insomniac sarebbe ancora in fase di sviluppo, secondo fonti interne

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Sarebbe un vero peccato se l'unica volta che abbiamo avuto un Venom giocabile in un gioco Insomniac fosse quando abbiamo travolto New York City in quella missione di Marvel's Spider-Man 2. Sembrava che quel momento stesse anticipando un gioco di Venom a sé stante, e anche se abbiamo sentito pochissimo nulla su quel titolo, secondo un prolifico insider è ancora in lavorazione.

L'insider e leaker NateTheHate ha recentemente risposto a un gamer chiedendo se Marvel's Venom fosse ancora in lavorazione. "Venom è ancora in fase di sviluppo all'ultimo controllo. Non so quando sarà annunciato," ha scritto.

Abbiamo ricevuto opinioni contrastanti sul gioco Venom da un bel po' di tempo. All'inizio di quest'anno, un attore ha riferito che era stato cancellato internamente. Sappiamo che non tutti i giochi di Spider-Man pianificati da Insomniac vedranno la luce, dato che un gioco in stile Spider-Verse live-service è stato cancellato.

Al momento, la priorità è sicuramente su Wolverine della Marvel, che uscirà tra poco più di una settimana. Da lì, non passerà molto tempo prima che Insomniac riveli il suo prossimo progetto, e i fan probabilmente vorranno un ritorno al web swinging in qualche forma.