Il "Giorno della Liberazione" è arrivato: Trump svelerà i dazi il 2 aprile I piani di guerra commerciale del presidente suscitano timori per il mercato azionario e contraccolpi globali.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Mercoledì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto ad annunciare un nuovo round di dazi, minacciando di scatenare una guerra commerciale globale in quello che ha definito il "giorno della liberazione". Il suo piano, che include tariffe reciproche sulle importazioni da paesi come la Corea del Sud, il Brasile e l'Unione Europea, ha causato notevoli turbolenze nei mercati azionari globali e ha sollevato crescenti tensioni con i principali partner commerciali. L'annuncio, che avrà luogo alle 16:00 ET, promette di rimodellare la politica commerciale, con il potenziale per un'attuazione immediata. Gli obiettivi di Trump includono l'aumento della produzione americana, la lotta alle pratiche commerciali sleali e il contenimento dell'immigrazione e del traffico di droga. Sebbene le specifiche delle tariffe rimangano poco chiare, gli esperti stanno già avvertendo di possibili perturbazioni del mercato e aumenti dei prezzi al consumo. Per ora, resta da vedere se queste misure commerciali aggressive porteranno a una guerra commerciale globale o provocheranno un cambiamento di rotta. Donald Trump // Shutterstock