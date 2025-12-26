Il giorno di Natale della NFL sembrava un addio per Travis Kelce contro i Kansas City Chiefs

HQ

Le partite NFL del giorno di Natale hanno regalato grandi emozioni, anche se quattro delle sei squadre coinvolte erano già state escluse dai play-off. Due delle tre partite sono state trasmesse in streaming su Netflix in tutto il mondo, con la principale, almeno per l'interesse sportivo, la sfida Detroit Lions vs. Minnesota Vikings, che ha avuto performance musicali di Snoop Dogg o dei KPop Demon Hunters.

In quella partita, i Detroit Lions sono stati eliminati dai play-off, perdendo 23-10 contro Minnesota, la terza sconfitta consecutiva che ha concluso le loro aspirazioni ai playoff. Tuttavia, per molti la partita più emozionante è stata quella tra i Denver Broncos e i Kansas City Chiefs, terminata 20-13 per i Broncos, conquistando il primo posto nella AFC.

I Chiefs, che hanno dominato la lega negli ultimi anni, avendo vinto il campionato nel 2020, 2023 e 2024, e raggiunto il Super Bowl nel 2021 e 2025, erano già stati esclusi dai play-off, la prima volta dal 2014. È chiaramente la fine di un'era, e con Patrick Mahomes fuori dopo essersi rotto il legamento crociato anteriore la scorsa settimana, tutti gli occhi erano puntati su Travis Kelce, sulla sua ultima partita dell'anno a Kansas City... e forse la sua ultima partita con i Kansas City Chiefs al suo stadio, punto (la sua potenziale ultima partita sarebbe il 4 gennaio contro i Las Vegas Raiders).

Il tight end trentaiseienne ha ricevuto un'introduzione più lunga del solito all'Arrowhead Stadium, con la moglie Taylor Swift e la madre presenti, e dopo la partita molti giocatori dei Broncos sono andati a salutare Kelve, incluso il quarterback di Denver Bo Nix.

C'era la sensazione che questa potesse essere l'ultima stagione per Kelce, che non ha mai confermato l'intenzione di continuare la prossima stagione (ma non ha nemmeno confermato se si ritirerà). Se sarà la fine, Kelce si ritirerà dopo aver giocato dal 2013 ai Chiefs, vincendo tre Super Bowl ed è stato selezionato quattro volte nella prima squadra All-Pro.