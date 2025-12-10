Il giradischi automatico Sharp RPTT100 combina lo stile old-school di un giradischi con la comodità moderna

HQ

Per l'intenditore di musica che non vuole semplicemente sbattere le cuffie nell'orecchio e premere la modalità aleatoria su una playlist Spotify, un giradischi o un giradischi è una parte fondamentale della propria esperienza d'ascolto. Perciò, quando prendi un giradischi, devi assicurarti che sia quello giusto per te.

In superficie, il RPTT100 Automatic Turntable di Sharp è un giradischi in vinile. Un giradischi a 33,5 e 45 giri/m molto bello, azionato a cinghia, ma a prima vista potresti non renderti conto che ha anche un registratore digitale, il che significa che puoi registrare i tuoi dischi mentre vengono riprodotti, permettendoti di digitalizzare la tua musica preferita tramite una porta USB-C sul retro.

Inoltre, Sharp ha anche reso questo giradischi compatibile con Bluetooth, una funzione fantastica che normalmente ci si aspetterebbe di vedere nei giradischi a costi molto superiori a quelli di Sharp RPTT100. Scopri come questo può aiutarti a elevare il tuo gioco musicale nella Quick Check qui sotto, e tieni d'occhio la nostra recensione completa: