Il giudice federale blocca il tentativo di Trump di rimuovere le truppe transgender Un'altra ingiunzione temporanea blocca la rimozione dei membri del servizio transgender mentre le sfide legali aumentano.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Un giudice federale del New Jersey ha emesso un divieto temporaneo sulla rimozione di due uomini transgender dall'Air Force, segnando la seconda azione legale di questo tipo in una settimana contro il divieto militare transgender di Donald Trump. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Christine O'Hearn ha stabilito che la rimozione del sergente maggiore Logan Ireland e del sergente Nicholas Bear Bade danneggerebbe irreparabilmente le loro carriere e la loro reputazione, facendo scattare un ordine restrittivo di 14 giorni. Entrambi gli uomini, che hanno prestato servizio nell'esercito per diversi anni, affrontano la separazione in base a una politica che prende di mira l'identità di genere. Questa sentenza arriva mentre continuano a svolgersi sfide legali alla politica, con il Pentagono che ha rinviato i commenti al Dipartimento di Giustizia. Soldato americano con bandiera sullo sfondo - Persone LGBT // Shutterstock