Il gol all'ultimo minuto del Real Madrid ritarda i festeggiamenti del Barça per la Liga

HQ

L'FC Barcelona potrebbe essere vicino ad essere incoronato campione della Liga oggi, ma i festeggiamenti sono stati ritardati da una vittoria all'ultimo minuto del Real Madrid contro il Maiorca mercoledì sera, una vittoria per 2-1 al Bernabéu in una delle ultime partite con Carlo Ancelotti in panchina.

Il Madrid è arrivato in rimonta dopo un gol iniziale di Martin Valjent in una delle partite più dominanti della stagione (72% di possesso palla, 39 tiri, 13 a bersaglio, contro solo 4 e 2 dalla parte delle Balear) nonostante giocasse con una squadra decimata a causa di un flusso infinito di infortuni che hanno quasi fatto cadere la squadra in un allineamento improprio (non avendo abbastanza giocatori dalla squadra principale).

Mbappé, Pichichi e il primo gol di Jacobo Ramón con la squadra principale

In effetti, Ancelotti ha dovuto utilizzare diversi giocatori della loro squadra B, il Real Madrid Castilla... tra cui Jacobo Ramón, autore del gol finale nei minuti di recupero (95° minuto). Kylian Mbappé ha segnato il primo gol, diventando il capocannoniere della competizione con 28 gol.

È stata la seconda presenza del 17enne giocatore cresciuto in casa con il principale Real Madrid, ma gioca ufficialmente per l'affiliato Real Madrid Castilla, giocando in terza divisione.

Questa vittoria ha ritardato i festeggiamenti per il titolo del Barça, ma forse solo di un giorno. Se il Barça vincesse stasera il derby contro l'Espanyol, sarebbe matematicamente campione della Liga con due giornate ancora da giocare.