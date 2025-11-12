Il gol all'ultimo minuto di Caroline Weir salva un punto per il Real Madrid nella Women's Champions League contro il Paris FC

HQ

Il Real Madrid è riuscito a salvare un punto nella Women's Champions League grazie a Caroline Weir, che ha segnato il pareggio nell'1-1 contro il Paris FC nell'ultima giocata della partita, a otto minuti dall'inizio dei minuti di recupero. È stato il 50esimo gol per Weir dal 2022, il capocannoniere del club. Il Paris FC, che ha segnato nel primo tempo su rigore, ha sfiorato la prima vittoria nella competizione e ora è 13°, fuori dal posto per i play-off.

A Lione, l'Olympique Lyonnes è riuscito a continuare la sua serie perfetta di vittorie con un 3-1 contro il Wolfsburg, il Chelsea ha battuto 6-0 il St. Polten e la Roma ha perso in casa contro il Valerenga 1-0.

La Women's Champions League prosegue questo pomeriggio con il resto della 3ª giornata (su 6) della fase di campionato, con le seguenti partite:

Mercoledì 12 novembre



Bayern München vs Arsenal (18:45 CET)



Barcellona vs OH Leuven (18:45 CET)



Manchester United vs Paris Saint-Germain (21:00 CET)



Atlético de Madrid vs Juventus (21:00 CET)



Benfica vs Twente (21:00 CET)



La prossima giornata sarà questo mese, 19-20 novembre, e la fase di campionato terminerà a dicembre (9-10 e 17). Solo le prime quattro squadre si qualificano per i quarti di finale, con le squadre 5-12 che giocheranno uno spareggio a eliminazione diretta a febbraio.