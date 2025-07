Il gol impossibile di Aitana Bonmatí e la parata di Cata Coll che hanno proiettato la Spagna in finale di UEFA Euro

HQ

La Spagna è ufficialmente finalista di UEFA Euro per la prima volta nella storia. La partita di mercoledì è stata la prima volta che hanno sconfitto la Germania, la nazione di gran lunga più premiata nella storia della competizione (vincitrice otto volte, di cui sei di fila tra il 1995 e il 2013), sia la prima volta che hanno raggiunto una finale europea.

Non è stato facile per i campioni del mondo, però, perché anche con il solito dominio della palla, non sono stati in grado di creare molte occasioni significative per sfondare la rete della Germania. La partita si è decisa nel secondo tempo di recupero, quando Aitana Bonmatí ha sorpreso Ann-Katrin Berger colpendo da un'angolazione impossibile, optando per il tiro invece di crossare la palla.

È stata un'azione individuale che ha distrutto l'enorme sforzo difensivo della Germania, ma è stata preceduta da un'altra, non meno trascendentale, parata da Cata Coll, a dieci secondi dalla fine dei tempi regolamentari, quando ha effettuato due parate, tra cui un tiro al volo che l'ha quasi sorpresa.

Ora, forse prevedibilmente, i Campioni del Mondo e i Campioni d'Europa si incontreranno nella finale di domenica 27 luglio (20:00 BST, 21:00 CEST), una ripetizione della Coppa del Mondo 2023 e anche una ripetizione della Coppa Euro maschile dello scorso anno. Entrambe si sono concluse con la Spagna in vantaggio, si ripeterà lo stesso risultato ora?