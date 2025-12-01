Il gol più controverso del calcio turco: lo avresti permesso?

HQ

Una partita di calcio turca tra Gaziantep ed Eyüpspor in Super Lig, prima divisione turca, ha fatto il giro e ha creato un dibattito a causa di un gol controverso segnato al 96° minuto... un tiro in cui il portiere era distratto cercando di fermare una rissa tra altri giocatori.

Il gol (che è stato consentito, anche se non ha cambiato il risultato della partita: da 2-0 a 2-1 nell'ultima azione della partita) è avvenuto perché il portiere dell'Eyüpspor, il brasiliano Marcos Felipe, precedentemente al Fluminense, ha lasciato il suo posto mentre cercava di mediare una discussione tra due giocatori. Poi, Boateng, da Gaziantep, ha colto l'occasione e ha calciato in porta vuota, senza che Felipe se ne accorgesse.

I giocatori dell'Eyüpspor cercarono di convincere l'arbitro che il gol non dovesse essere conteggiato, ma la realtà è che l'arbitro non fermò la partita, nonostante la ferocia lotta tra i giocatori. Felipe, per buona volontà, cercò di fermare la lotta e portare un po' di pace... e alla fine ha subito un gol invece.

Potrebbe essere una semplice coincidenza che i due giocatori stessero litigando... O forse era una delle tattiche più astute, ma disoneste, mai viste nel calcio. Pensi che l'arbitro avrebbe dovuto fermare la partita prima?