Il Goodwood Festival of Speed ospita una grande festa per celebrare i 75 anni della F1

Considerando la spinta di marketing che c'è stata, probabilmente bisognerebbe vivere sotto una roccia per non sapere che la Formula 1 sta celebrando il suo 75° anniversario quest'anno. Ce lo dicono molto spesso, e l'imminente debutto del film live-action con Brad Pitt è solo una parte di questo grande sforzo. Ma possiamo anche aspettarci che la F1 prenda il sopravvento in uno dei più grandi festival di sport motoristici dell'anno, dato che Goodwood Festival of Speed ospiterà una grande celebrazione della F1 quest'anno.

L'evento vedrà i piloti dell'epoca attuale e del passato portare una collezione di auto di F1 su per la famosa cronoscalata della sede, il tutto mentre compaiono anche un gruppo di nomi famosi e iconici.

Per quanto riguarda chi sappiamo per certo che sarà presente, ci è stato detto che Alain Prost, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen, Nigel Mansell, Mario Andretti, Jacques Villeneuve, Gerhard Berger, Mark Webber, Jacky Ickx, Ricardo Patrese, John Watson, Johnny Herbert, i piloti Haas Ollie Bearman ed Esteban Ocon, il progettista dell'Aston Martin Adrian Newey, il rappresentante della F1 Ross Brawn, il designer Gordon Murray, Karun Chandok, Derek Bell, Emanuelle Pirro, Jamie Chadwick, David Brabham e Arturo Merzario.

Per quanto riguarda le auto che appaiono, possiamo aspettarci la Williams FW14B, la McLaren MP4/4, la Lotus 79, la Haas VF-25 e la Haas VF-16.

Goodwood si svolgerà tra il 10 e il 13 luglio e puoi guardare il procedimento in diretta sul canale YouTube di Goodwood.