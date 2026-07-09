Il Governatore della Banca Centrale di Taiwan avverte di una bolla di IA

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Il governatore della Banca Centrale di Taiwan, Yang Chin-long, ha detto oggi al parlamento del paese che, sebbene la crescita che guida l'IA sia reale, l'intero settore rischia di esplodere in una bolla.

L'IA è diventata il principale motore economico di Taiwan, ma la banca centrale monitorerà attentamente i rischi associati agli investimenti speculativi in capitale finanziati dal "aggressivo" indebitamento delle aziende tecnologiche, secondo Reuters.

Alla riunione trimestrale della banca centrale a giugno, il consiglio non ha ritenuto sufficienti le pressioni inflazionistiche derivanti dal boom dell'IA a giustificare un aumento dei tassi d'interesse, anche se la decisione di mantenere i tassi invariati non è stata unanime. Tuttavia, dopo una rivalutazione della volatilità del settore, sembra che la posizione del capo della banca centrale sia cambiata, o almeno si sia spostata verso la cautela.

Jensen Huang, CEO di Nvidia, viaggia spesso sull'isola - uno dei principali centri di produzione di chip AI - e rimane ottimista sulle prospettive future, nonostante l'aumento meteoritico del costo dei materiali.