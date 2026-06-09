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Il governo britannico ha annunciato piani per introdurre assistenti legali di intelligenza artificiale nella corte della corona, nel tentativo di ridurre i tempi di attesa e in altro modo di semplificare e garantire che i casi arrivino alla loro conclusione in modo più efficiente.

Come riportato da Sky News, gli assistenti AI sono sviluppati da esperti legali britannici e dai principali sviluppatori di IA, con questi aiutanti specificamente pensati per supportare il "lavoro di routine sui casi, inclusa ricerca e analisi dei casi", secondo il Ministero della Giustizia.

La speranza è che questi assistenti AI possano alla fine migliorare la produttività e aumentare l'efficienza, idealmente riducendo il tempo che le vittime devono aspettare per il loro momento in tribunale. In sostanza, anche se può sembrare che Mercy di Amazon MGM Studios stia diventando una realtà costante, questo non è uno strumento da usare per incriminare e incarcerare individui, ma semplicemente uno strumento per accelerare i procedimenti del processo.

Non esiste ancora una tempistica su quando gli aiutanti AI saranno ufficialmente introdotti, poiché saranno inizialmente testati in un ambiente sandbox controllato, dove si determinerà se il software sia di qualità sufficiente per essere utilizzato in tutto il paese.