Il governo del Regno Unito amplierà l'uso dei furgoni per il riconoscimento facciale

Il governo del Regno Unito introdurrà più furgoni di riconoscimento facciale dal vivo per localizzare i sospetti di crimini in sette forze di polizia in Inghilterra. I furgoni sono spesso utilizzati per identificare meglio pedofili, criminali sessuali, criminali violenti e sospetti di omicidio.

10 nuovi furgoni dotati di telecamere saranno offerti alle forze di polizia, che possono consentire alle persone di passare e confrontarle con un elenco di criminali e sospetti ricercati. Secondo le statistiche del governo, 580 arresti sono stati effettuati in 12 mesi a Londra grazie alla tecnologia.

Il riconoscimento facciale dal vivo è stato ampiamente utilizzato nel sud dell'Inghilterra e nel Galles, ma le nuove forze che avranno accesso a questa tecnologia saranno distribuite in tutto il paese, tra cui Greater Manchester, West Yorkshire e Bedfordshire.

Big Brother Watch, un gruppo che sfida l'uso della tecnologia da parte della polizia, ritiene che questo sia uno "stato di sorveglianza" che va troppo oltre. "Il Ministero dell'Interno deve scartare i suoi piani per implementare ulteriori capacità di riconoscimento facciale dal vivo fino a quando non saranno stabilite solide garanzie legislative", ha dichiarato Rebecca Vincent, direttore ad interim di Big Brother Watch. "La polizia ha interpretato l'assenza di qualsiasi base legislativa che autorizzi l'uso di questa tecnologia intrusiva come carta bianca per continuare a implementarla senza restrizioni, nonostante il fatto che sia in corso una revisione giudiziaria cruciale sulla questione".

La baronessa Chakrabati ha detto alla BBC che "alcuni direbbero che questo è l'ennesimo passo verso una società di sorveglianza totale".

Queste telecamere non sono sempre accurate al 100%, il che provoca critiche così pesanti nei loro confronti, poiché alcune possono essere erroneamente identificate e arrestate per crimini che possono danneggiare gravemente la carriera e la reputazione, anche quando le persone sono accusate ingiustamente di loro.