Il governo della RDC raddoppia la paga dei soldati per combattere fino alla morte mentre i ribelli dell'M23 devastano il Congo orientale

Le ultime notizie sulla Repubblica Democratica del Congo . Mentre i ribelli dell'M23 dilagano nel Congo orientale, il governo ha preso una decisione drastica per puntellare le sue forze assediate. Venerdì, il Congo ha annunciato un raddoppio degli stipendi per l'esercito e la polizia.

Questo avviene mentre gli insorti continuano la loro rapida offensiva, catturando le principali città e sfollando migliaia di persone. Mentre il governo inquadra questo aumento di stipendio come un miglioramento tanto necessario per il benessere dei militari, molte truppe in prima linea rimangono scettiche.

Nonostante la promessa di una retribuzione migliore, la vera domanda rimane se questo incentivo finanziario darà veramente potere alle forze del Congo per arginare l'ondata di avanzata dei ribelli. Per ora, resta da vedere se questi aumenti avranno un impatto sostanziale sul conflitto in corso.