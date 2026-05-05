Il governo delle Isole Canarie cerca di fermare la nave dove l'epidemia di hantavirus ha iniziato ad attraccarsi sulle loro coste

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La nave da crociera dove è scoppiata un'epidemia di hantavirus, con tre morti e quattro persone malate, con malattia sospetta o confermata causata da questo virus, potrebbe essere inviata alle Isole Canarie. Il tasso di mortalità di questo virus è molto alto, 40% nei casi con sindromi polmonari, inizia con sintomi simili all'influenza e non esistono maledizioni o trattamenti noti.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che l'insorgenza della malattia è avvenuta tra il 6 e il 28 aprile 2026. Si ritiene che l'origine dell'epidemia sia avvenuta quando due passeggeri avevano effettuato un viaggio in Sud America prima di imbarcarsi, anche se "l'entità del contatto dei passeggeri con la fauna locale durante il viaggio o prima dell'imbarco è sconosciuta." Il virus proviene dai roditori, e le infezioni si verificano quando il virus si trasmette nell'aria dall'urina di un roditore, escrementi o saliva.

Ora, dopo l'annuncio dell'OMS martedì che la nave olandese, con circa 150 persone a bordo e intenzionata a concludere il viaggio a Capo Verde, attraccherà alle Isole Canarie, il governo spagnolo e quello locale canario stanno discutendo e cercando di impedire l'arrivo della nave sulle loro coste, con una decisione che si prevede venga presa dopo l'indagine dei funzionari dell'OMS sulla nave.

Secondo El País, il contagio da persona a persona è molto raro ed è stato riscontrato solo in uno dei 24 ceppi del virus registrati nell'uomo, il cosiddetto virus delle Ande, rilevato nel 1996 in Argentina ed è diffuso in alcune zone del paese.