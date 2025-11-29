Il governo di Tenerife vuole riutilizzare la tappa della Vuelta a España abbandonata sul Monte Teide

HQ

La Vuelta a España annuncerà il percorso per l'edizione 2026 del giro ciclistico il 17 dicembre, ma sappiamo già che terminerà a Granada, un cambiamento rispetto al solito arrivo di Madrid. La tappa finale della Vuelta, il 13 settembre, coincide con la gara di Formula 1 a Madrid, e perciò gli organizzatori cercarono un luogo alternativo per concludere la competizione.

Originariamente, doveva finire nelle Isole Canarie. Ci sono state discussioni tra gli organizzatori della gara e il governo locale dell'arcipielago, ma le cose sono cambiate quando il governo di Gran Canaria, una delle due province delle isole, si è opposto a ospitare la gara lì a causa della partecipazione della squadra israeliana -che non è più israeliana-, che aveva causato grandi proteste la scorsa estate. Il Granada è stato scelto come sostituto all'ultimo minuto.

Tuttavia, il governo di Tenerife, l'altra provincia delle Isole (appartenente a un partito politico opposto a quello di Gran Canaria), non vuole che tutto quel lavoro vada sprecato. "Siamo molto feriti, perché c'era molto lavoro dietro un progetto che faceva bene a tutti: a tutte le Isole Canarie, al turismo, al ciclismo... E tutto è andato sprecato a causa di questioni politiche che non dovrebbero influenzare lo sport", ha detto Manolo González, consulente di Ideco, azienda coinvolta nella competizione.

Secondo un rapporto di As, stanno già pianificando di lasciare tutto quel lavoro logistico per il futuro. Una tappa a Tenerife avrebbe incluso una salita parziale al Monte Teide, terminando all'osservatorio a 2.390 metri sul livello del mare (il vulcano, la vetta più alta della Spagna, misura 3.715 m).

Ti sarebbe piaciuto assistere a una tappa della Vuelta a España sul Monte Teide a Tenerife? Forse per La Vuelta 2027...