Il governo francese blocca la riforma delle pensioni per evitare il collasso

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione della controversa riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron fino a dopo le prossime elezioni, una mossa volta a calmare le tensioni in parlamento e garantire la sopravvivenza del suo governo. La decisione fa seguito alle crescenti pressioni dei legislatori di sinistra che hanno minacciato di unirsi ai partiti di opposizione in un voto di sfiducia. Se da un lato la sospensione segna un importante passo indietro rispetto a una delle politiche distintive di Macron, dall'altro allevia temporaneamente l'aggravarsi della crisi politica francese. La misura, tuttavia, solleva nuovi interrogativi sulle finanze pubbliche tese del paese e sulla capacità del governo di raggiungere gli obiettivi di disavanzo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!